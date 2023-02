Google è stata premiata per aver puntato tutto sugli smartphone. Infatti, mentre siamo tutti in attesa del nuovo Google Pixel 7a, ci sono degli incredibili dati di vendita che decretano il grande successo di Pixel 7, 7 Pro e 6a, che diventano di diritto dei veri e propri bestseller del colosso statunitense.

La notizia è stata riportata da Google stessa che, tramite la voce del suo CEO Sundar Pichai, ha dichiarato ufficialmente che Pixel 7 e 7 Pro sono “la generazione di smartphone con le vendite maggiori” tra quelle prodotte dal gigante di Mountain View, superando di fatto tutti gli altri smartphone della compagnia, compresi quelli della linea Pixel e quelli del co-branding Nexus.

Pixel 7 e 7 Pro volano, anche Pixel 6a sta andando molto bene

Oltre ai nuovi Pixel 7 e 7 Pro, anche Pixel 6a sta vendendo molto bene, probabilmente grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo abbinato a una scheda tecnica di tutto rispetto e una fotocamera che ha superato di gran lunga le aspettative. Insomma, si parla di un risultato eccellente, soprattutto in seguito alle vendite non proprio esaltanti di Pixel 6 e 6 Pro per via dei bug che hanno tormentato gli smartphone dal primo momento.

In più, anche per il due nuovi smartphone il punto di forza è stato il comparto fotografico, essendo che non troviamo solamente delle fotocamere di altissima qualità ma anche un’intelligenza artificiale in grado di migliorare la qualità delle immagini scattate velocemente e in maniera determinante. E non solo, sembra anche che gli utenti abbiano apprezzato molto l’UI e l’esperienza assicurata dal sistema stock di Google, privo di ogni tipo di bloatware.

Nel 2022 Google era il quinto produttore di smartphone negli Stati Uniti, con il 2% del mercato durante il mese di aprile 2022 (quindi, alla fine dell’anno fiscale 2021/2022). In seguito ai risultati veramente esaltanti di questo anno, è possibile che il colosso statunitense riesca a guadagnare qualche punto in termini di percentuale o addirittura scalare posizioni nel mercato. Il prossimo importante passo per gli smartphone di Google sarà senza ombra di dubbio il lancio di Google Pixel 7a, il quale dovrebbe avvenire nel corso del Google I/O del 2023 durante il mese di maggio.