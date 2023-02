Il CEO di Nothing, Carl Pei, ha lasciato tutti di stucco quando ha dichiarato che la sua società lancerà il Phone (2) entro la fine dell’anno. Il device si configura come il successore del Phone (1) e andrà a migliorare l’esperienza utente sotto tutti i punti di vista.

Fidandoci delle parole di Carl Pei, il Nothing Phone (2) sarà un vero e proprio flagship-killer. Infatti, l’azienda lavorerà per rendere il device premium sotto ogni punto di vista, inclusa anche l’esperienza software.

Stando alle indiscrezioni svelate da MySmartPrice, è possibile scoprire in anteprima alcuni dettagli su nuovo smartphone. In particolare, una fonte vicini all’azienda ha confermato il possibile numero di modello che caratterizzerà il device, la finestra di lancio e alcune specifiche chiave.

Nothing Phone (2) migliorerà sotto tutti i punti di vista il modello precedente ed offrirà un’esperienza premium sia per l’hardware che per il software

Il Nothing Phone (2) avrà come numero di modello il codice A065 e arriverà sul mercato nel terzo trimestre del 2023, in un periodo compreso tra luglio e settembre. Considerando che il Phone (1) è stato lanciato lo scorso luglio, la finestra di un’anno tra un modello e il successivo verrà rispettata.

Andando a guardare la scheda tecnica, ci aspettiamo che il Nothing Phone (2) sarà spinto da un SoC Qualcomm di fascia alta. Possiamo immaginare si tratti della famiglia Snapdragon 8 ma al momento non è chiaro se il chipset apparterà alla seconda generazione creata dal chipmaker americano.

Tuttavia, il sistema potrà contare su 12 GB di RAM con supporto per la tecnologia di espansione virtuale della RAM e una memoria interna da 256GB. La batteria da 5.000 mAh sarà più grande rispetto al modello precedente che poteva contare su 4.500 mAh.

A completare la dotazione, ci aspettiamo un display AMOLED con refresh rate a 120Hz. Questa tecnologia sarà di tipo adattivo, quindi il device regolerà automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato sullo schermo. Non resta che attendere ulteriori dettagli sul Nothing Phone (2) che certamente arriveranno nel corso delle prossime settimane.