Di illusioni ottiche ne esistono davvero tante e di diversi tipi. É facile imbattersi in queste strane immagini sul web e interrogarsi sulla ‘magia’ che vi è dietro.

Ovviamente di magico non c’è proprio nulla, ma è tutto perfettamente spiegabile con la cara e vecchia scienza. Le illusioni non sono altro che delle immagini che ingannano il nostro cervello tramite la prospettiva.

Sei illusioni ottiche che appaiono inspiegabili

Alcune però appaiono ai nostri occhi veramente assurde e si fa fatica a credere che sia tutto frutto di un inganno del nostro occhio.

Eccone alcune.

ILLUSIONE DEL MURO DEL CAFFÉ

Il nome di questa illusione deriva dal luogo in cui fu scovata. Infatti queste sono delle mattonelle presenti sulla parete di una caffetteria a Bristol. La particolarità sta nella percezione che le mattonelle non siano parallele, come invece sono nella realtà. L’effetto è dato dalla dimensione dei bordi delle piastrelle.

ILLUSIONE DI MÜLLER-LYER

Quest’immagine presenta due linee A e B che apparentemente presentano una lunghezza diversa. La linea A appare più corta di quella B. Ma se vi dicessi che non è così? Le linee infatti hanno esattamente la stessa lunghezza. L’inganno ottico è dato dal tipo di angoli che hanno alle due estremità. Gli angoli acuti della linea B conferiscono una percezione di maggiore lunghezza rispetto agli angoli ottusi della linea A.

LA SCACCHIERA DI ADELSON

In questa immagine ideata dal Professor Edward Adelson, i colori dei quadrati A e B appaiono di due tonalità differenti. Ebbene, nella realtà i due quadrati presentano esattamente lo stesso colore. L’illusione si basa sull’inganno dell’occhio umano che percepisce il quadrato A più scuro poiché è circondato da colori più chiari e il quadrato B più chiaro poiché circondato da colori più scuri.