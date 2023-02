Per chi pensava che l’iscrizione del proprio numero di cellulare al Registro delle opposizioni avrebbe messo fine alle telefonate moleste dei call center, abbiamo una brutta notizia: le telefonate non solo non sono cessate, ma sono addirittura aumentate. Questo non è solo il parere degli utenti, ma è stato verificato da Massimiliano Dona, responsabile dell’Unione Nazionale Consumatori “Chi si iscrive al nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni ha un inizio di 2023 difficile. Dal 2022 sono aumentate le telefonate di tipo molesto, che non sono andate bene”.

Anche se l’ultimo sondaggio sociale di gennaio non ha valore statistico, i 4751 clienti che vi hanno partecipato non sono incoraggiati dai risultati. Come indicatore promettente, solo il 14,3% degli intervistati (681 su 2.050) non si è ancora iscritto al Registro. In un segnale scoraggiante, solo il 40,70% degli intervistati ha risposto. In particolare, il numero di persone che dichiarano di aver ricevuto chiamate indesiderate è passato dal 7,6% di novembre al 23,5% (ovvero 958 persone).

Call Center, le chiamate aumentano

Un terzo degli iscritti ha registrato un calo, mentre quasi quattro su dieci non hanno visto cambiamenti (1488 utenti). “In altre parole, la percentuale di clienti soddisfatti che ha visto un aumento è molto inferiore al 40%. Si tratta di una situazione insostenibile che richiede un’azione legislativa immediata “.

“Per molti mesi dopo l’entrata in vigore della nuova registrazione, il 27 luglio dello scorso anno, i call center si sono mossi con cautela per paura delle sanzioni. Non ci è voluto molto perché capissero che potevano farla franca, così sono tornati a fare quello che facevano prima. Nessuna sanzione è stata revocata e nessuna sarà revocata”. Per questo motivo, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona chiede che la pratica di telefonare a chi si registra a casa venga riconosciuta dalla legge come una condotta commerciale scorretta, soggetta a sanzioni da parte dell’Antitrust.