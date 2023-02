Vichinghi, cani e cavalli erano già i migliori amici dell'uomo

L’arrivo dei vichinghi in Gran Bretagna è stato un evento cruciale nella storia dell’Inghilterra. Fino al 865 d.C., le loro incursioni erano più furtive che invasive, ma nei successivi dieci anni i norreni cominciarono a prendere sul serio la questione della conquista, spingendosi fino a Repton e sconfiggendo le forze dei regni anglosassoni. Tuttavia, c’è un altro aspetto della storia che merita di essere menzionato: i guerrieri erano gli unici a superare i confini inglesi nel IX secolo? La risposta è no (come è stato dimostrato da recenti scoperte archeologiche a Heath Wood, nel Derbyshire). Sapete chi c’era con loro? Non ve lo aspettereste mai.

Vichinghi: qual è la correlazione?

I ricercatori hanno identificato i resti cremati di tre esseri umani e tre animali, tra cui un cavallo, un cane e (probabilmente) un maiale. Questa scoperta rappresenta la prima prova diretta che non solo le persone, ma anche gli animali, attraversavano il Mare del Nord nel IX secolo.

Per confermare che questi animali erano di provenienza vichinga, gli scienziati hanno confrontato la presenza di stronzio nei resti, con quella dell’ambiente circostante. Dopo aver scoperto che lo stronzio campionato non aveva caratteristiche simili a quello locale, i ricercatori hanno concluso che i norreni, durante le loro incursioni, portavano con sé i loro animali.

Ciò ci fa capire che, prima dell’invasione vichinga, il popolo di Odino aveva già l’intenzione di stabilirsi in Gran Bretagna. Inoltre, ci offre una nuova prospettiva sulle abitudini e le pratiche dei vichinghi, e ci aiutano a comprendere meglio la loro presenza in Inghilterra.