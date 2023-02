Sky Go - finalmente è possibile guarda Rai, Mediaset e LA7 dallo smartphone

C’è un’importante novità per gli abbonati Sky Go: la pay tv ha annunciato che da oggi è possibile vedere anche le reti generaliste di Rai, Mediaset e La7 direttamente sull’app di streaming.

Che significa? Semplice. Gli utenti possono ora accedere in diretta ai canali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7 tramite il loro smartphone, tablet o PC, selezionandoli dall’app Home o dalla sezione dedicata ai Canali TV. Questi ultimi si uniscono ai già più di 50 network disponibili, ai migliaia di titoli on demand di cinema, intrattenimento, serie TV, sport, documentari e programmi per bambini dell’offerta Sky.

Sky Go è incluso senza costi extra per tutti i clienti Sky, che possono godere dell’offerta della pay tv anche da mobile. Con l’app Fai Da Te di Sky, è possibile modificare in qualsiasi momento i dispositivi da cui accedere a Sky Go e scaricare i titoli on demand preferiti per guardarli anche senza connessione internet in qualunque posto. Ciò rappresenta un grande vantaggio per chi viaggia spesso o per chi ha una vita molto dinamica e non riesce sempre a stare davanti alla televisione. Dal novembre 2021, inoltre, le funzioni di Sky Go Plus sono disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati.

In definitiva, l’integrazione delle reti generaliste è un’importante novità e rappresenta un altro importante passo in avanti per la piattaforma di streaming. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web ufficiale.