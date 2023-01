Digitale Terrestre, anche l'ultimo canale sta per convertirsi all'alta definizione

Il passaggio al DVB-T2, il nuovo standard per la trasmissione digitale terrestre, rappresenta un’importante tappa per la trasmissione dei canali televisivi in alta definizione. Eppure c’è ancora chi non ha ceduto al suo fascino.

Digitale terrestre: qual è il canale che presto diventerà in HD?

Finalmente, anche Rai 3, uno dei principali canali italiani presenti sul digitale terrestre, inizierà a essere trasmesso in alta definizione. Il Trentino Alto Adige rappresenta una delle regioni in cui questo cambiamento sarà maggiormente percepibile, poiché dal 31 gennaio 2023, con l’arrivo del DVB-T2, gli utenti di questa zona potranno vedere Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando. Inoltre, verrà anche reso disponibile il canale regionale 808 in HD.

Per verificare la compatibilità del proprio decoder o televisore, gli utenti coinvolti possono utilizzare un canale di test, accessibile al numero 102 del telecomando. In questo modo, sarà possibile verificare che a schermo compaiano in modo alternato due cartelli, uno bianco e uno colorato.

Attenzione, bisogna sottolineare che questo cambiamento non riguarderà solo le regioni del Nord Italia. Infatti, secondo quanto dichiarato dalle fonti ufficiali di Rai, il processo di transizione verso il DVB-T2 sarà attuato in modo graduale in tutto il territorio nazionale, coinvolgendo le regioni e le province italiane.

Inoltre, sembra che la Rai stia lavorando al fine di espandersi anche su altre piattaforme come Sky e TivùSat, per garantire una maggiore qualità visiva per i propri telespettatori ovunque si trovino in Italia. Ricordiamo che per poter ricevere questi canali in alta definizione, sarà comunque necessario avere un televisore o un decoder compatibili con il nuovo standard di trasmissione.