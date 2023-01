Il 2024 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto di un dispositivo pieghevole da parte del colosso di Cupertino Apple e, secondo le ultime indiscrezioni, lo vorrebbe fare addirittura con un iPad.

Secondo il noto e ormai super affidabile analista Ming-Chi Kuo, infatti, Apple potrebbe sospendere il lancio di nuovi iPad per i prossimi 9/12 mesi, per poi debuttare nel 2024 con il suo primo tablet pieghevole. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple potrebbe lanciare nel 2024 un iPad pieghevole

L’aspetto più interessante, riguarda i piani di Apple per il futuro dei foldable. Il prossimo anno, infatti, potremmo anche assistere al debutto del primo iPad pieghevole: se ciò dovesse essere vero, questo sarà di fatto il primo dispositivo dotato di schermo flessibile di casa Cupertino. Apple potrebbe dunque scegliere di debuttare nel mercato dei pieghevoli non con un iPhone, bensì con un tablet.

Oltre ciò, secondo Ming-Chi Kuo, il primo iPad pieghevole potrebbe anche essere dotato di un cavalletto in fibra di carbonio, probabilmente un case specifico che permetterà di inclinare il tablet e spingerlo verso una posizione anziché l’altra. Da molto tempo si vocifera su un probabile dispositivo pieghevole del colosso di Cupertino e, purtroppo, per il momento non ne abbiamo ancora vista l’ombra.

Sicuramente l’azienda sarà ora impegnata nello sviluppo del prossimi iPhone 15 che, secondo recenti indiscrezioni, non avranno i tasti fisici. Non ci resta, a questo punto, che attendere ancora qualche mese per scoprire maggiori dettagli sul primo foldable del colosso. Noi ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi novità in merito.