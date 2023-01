Tronsmart Halo 100 è il nuovo speaker portatile pensato per soddisfare le esigenze degli utenti che sono alla ricerca di un prodotto di buona qualità generale, ed in grado di offrire prestazioni all’altezza della situazione, senza richiedere al cliente un esborso eccessivamente elevato.

Il prodotto ha dimensioni relativamente ridotte, raggiunge infatti 328 x 254 x 204 millimetri, per un peso di 3,2kg, la portabilità è facilitata dalla presenza di una comodissima maniglia a scomparsa, che garantisce una presa salda ed affidabile. Sulla parte alta si trovano tutti i pulsanti fisici per il controllo del dispositivo, per l’immediatezza dei comandi. L’usabilità è estesa a molteplici situazioni, in primis per la certificazione IPX6, ma anche per la batteria ricaricabile che garantisce circa 18 ore di utilizzo continuativo (si ricarica completamente in meno di 5 ore e 30 minuti).

Tronsmart Halo 100, il nuovo speaker

Tronsmart Halo 100 è uno speaker wireless, presenta infatti una potenza in uscita di 60 watt, con bassi molto potenti e dettagliati, nonché un aspetto estetico che ricorda chiaramente il party, non trascurabili sono i led visibili attorno agli altoparlanti, con vari effetti di luce impostabili manualmente dall’app mobile compatibile per Android e iOS.

Gli input musicali possono essere inviati tramite connettività bluetooth, TF card o aux, quindi il classico jack da 3,5mm, estendendo al massimo la connettività e la compatibilità con qualsiasi dispositivo presente in commercio. La personalizzazione raggiunge infine il suo apice con la possibilità di settare l’equalizzatore manualmente, sempre dalla applicazione mobile.

Il Tronsmart Halo 100 può essere acquistato ad un prezzo di listino di 109,99 euro, ma grazie alla promozione di lancio, è previsto uno sconto di 10 euro, di conseguenza tutti coloro che lo acquisteranno entro il 10 febbraio lo potranno pagare solamente 99,99 euro. Attualmente è in vendita su Amazon (LINK), Geekmall (LINK) o il sito ufficiale Tronsmart (LINK).