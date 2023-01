Very Mobile ha una promo da 100GB a 6 euro con un buono Amazon in regalo

Dopo aver visto tutte le offerte che hanno popolato pian piano il mondo della telefonia in generale, un momento di concentrazione più forte è da riservare alle offerte mobili. Tutti i classici gestori che se ne occupano da anni a questa parte, stanno rapprendendo tutte le loro energie per provare in ogni modo a fare le scarpe alla concorrenza, la quale talvolta è rappresentata anche da gestori appena sbocciati ma fin da subito validi. C’è da prendere in esame infatti l’arrivo di Iliad qualche anno fa, il quale ha scompigliato tutte le carte in tavola che sembravano messe in un ordine non modificabile.

Tutto invece è cambiato con i gestori che hanno dovuto adeguarsi, lanciando peraltro delle offerte che andavano anche a snaturare quella che era l’abitudine che avevano impartito ai propri clienti. Se prima la qualità andava pagata, oggi la stessa resta ma con prezzi molto più bassi del solito per pura necessità. Esistono infatti anche i gestori virtuali che riescono pian piano a portare via utenti ai provider più potenti, il tutto con offerte piene di giga ma soprattutto con prezzi mensili bloccati per sempre. Very Mobile è uno dei più interessanti in assoluto con le sue promozioni attuali, quelle che potete notare anche sul sito ufficiale dell’azienda.

Very Mobile, avere le migliori offerte è ancora possibile con l’opportunità di avere anche un buono Amazon gratis da 10 euro

Esattamente sul sito ufficiale del provider, è possibile notare come sia ancora disponibile allo stesso prezzo l’offerta che contiene al suo interno 100 giga. Non finisce qui, visto che la promozione che costa solo 6,99 € al mese per sempre offre anche minuti senza limiti e messaggi senza limiti.

Avete ancora due giorni per sottoscriverla e per ottenere gratis un buono Amazon del valore di 10 €. Si tratta di una proposta molto allettante che è stata sottoscritta in massa da tantissimi utenti nuovi.