Passare il proprio numero a Very Mobile potrebbe essere un’ottima soluzione. Il motivo sta nel fatto che la portabilità con il gestore virtuale è valorizzata da un Buono Amazon da 10 euro, il quale può essere speso per qualsiasi acquisto tu voglia effettuare. Tuttavia, è importante specificare che la promo non durerà per sempre: terminerà a fine gennaio.

In più, i Buoni Amazon di cui dispone Very Mobile sono limitati, 3.000 per la precisione. Di conseguenza sarebbe cosa buona e giusta affrettarsi subito e sottoscrivere una delle offerte disponibili. Andiamo a scoprirle di seguito.

Very Mobile, i piani tariffari per ricevere il Buono Amazon da 10 euro

Per riuscire ad ottenere il Buono Amazon da 10 euro con Very Mobile è necessario recarsi a questa pagina e scegliere tra i vari piani tariffari quello che riteniamo più adatto alle nostre necessità.

Quello più economico e interessante è sicuramente quello da 6,99 euro al mese, in cui sono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e 100 GB di traffico dati in 4G. Tuttavia, a questa offerta possono accedere solamente coloro che sono clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri.

Alternativamente, possiamo optare per il piano Very a 7,99 euro al mese, che comprende minuti e SMS illimitati ma con 150 GB di traffico dati in 4G, oppure Very a 9,99 euro al mese, con cui i GB si alzano a 220.

Costi di attivazione e di spedizione della SIM non ce ne sono, anche se la portabilità è ad appannaggio solo per chi viene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Tiscali, Lyca ed elimobile. Riguardo ai clienti di Kena Mobile, ho.Mobile, TIM, WindTre e Vodafone, i piani disponibili sono Very a 12,99 euro e 13,99 euro al mese, on minuti e SMS illimitati e, rispettivamente, 150 GB e 200 GB al mese.