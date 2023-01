Il 2023 non sarà un anno particolarmente ricco di aggiornamenti per Apple. Secondo il noto portale PhoneArena.com, gran parte dei dispositivi del colosso subiranno un colpo d’arresto dovuto principalmente alla volontà della stessa azienda di rivolgere la maggior parte della sua attenzione ai nuovi iPhone 15 e, soprattutto, al primo visore per la realtà aumentata e virtuale.

Apple: il 2023 sarà un anno molto deludente per gli appassionati!

Secondo un rapporto offerto da PhoneArena.com, nel corso di quest’anno potremmo assistere all’arrivo di un numero limitatissimo di dispositivi Apple che potranno effettivamente dirsi “rinnovati“.

Il colosso non trascurerà sicuramente i suoi iPhone 15, anzi. Le indiscrezioni trapelate fino ad ora hanno già rivelato parecchie novità sui quattro melafonini indicando in particolar modo quelle che saranno le caratteristiche del modelli Pro e Pro Max. Apple modificherà anche i due modelli base procedendo con l’introduzione della Dynamic Island, una soluzione inaugurata da Apple con i suoi iPhone 14 e destinata a sparire entro il 2025 con l’arrivo degli iPhone 16.

Le notizie in circolazione permettono di notare che, molto probabilmente, i futuri melafonini non stravolgeranno davvero quanto attualmente in mercato e saranno portatori di cambiamenti soltanto apparenti che non segneranno alcuna svolta effettiva.

A giustificare le scarse novità sembra essere l’impegno riposto da Apple nella realizzazione del suo primo visore per la realtà aumentata e virtuale. Il dispositivo, che sarà probabilmente lanciato nel mese di giugno, proporrà delle ottime prestazioni consentendo all’azienda di fare ingresso in un nuovo settore decisamente interessante. Nonostante ciò il visore AR/VR di Apple non sembra essere destinato a un pubblico di massa e ciò per l’azienda potrebbe avere risvolti negativi dal punto di vista economico.

Che sia azzeccata o meno l’idea di porre in rilievo il visore, pur consapevoli della sua scarsa capacità di riscuotere successo, accantonando così dispositivi come iPad o Apple Watch, destinati ad essere aggiornati soltanto nel 2024, siamo certi che Apple riuscirà comunque a sorprendere i suoi utenti.