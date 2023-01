Unieuro spettacolare, offerte quasi gratis su smartphone e PC

Unieuro ripropone al pubblico una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, la perfetta occasione per gli utenti per godere di alcuni degli sconti più in voga del momento, ed allo stesso tempo accedere a prodotti dalla qualità sopraffina.

Il risparmio posto in essere è decisamente superiore al normale, se volete approfittare delle ottime offerte, ricordatevi che è possibile completare l’acquisto anche tramite il sito ufficiale, il quale provvederebbe a spedire la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari, ma solo se la spesa ha un valore superiore ai 49 euro.

Unieuro, un risparmio così non si vedeva da tanto tempo

Il bellissimo volantino Unieuro è da considerarsi valido fino al 2 febbraio 2022, senza vincoli particolari sul numero di scorte effettivamente disponibili in ogni singolo punto vendita. I prezzi attivati dall’azienda sono molto convenienti per tutti i consumatori, si parte ad esempio da un minimo di 899 euro per l’acquisto di un eccellente, e recente, iPhone 14 da 128GB di memoria interna, passando per la stessa cifra necessaria per l’acquisto di un MacBook Air da 13 pollici.

Sempre restando in seno al mondo degli smartphone, gli utenti possono pensare di passare a Samsung, spendendo 999 euro per l’acquisto di un bellissimo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, oppure 100 euro in meno per mettere le mani sul foldable più richiesto degli ultimi mesi, stiamo ovviamente parlando del Galaxy Z Flip4. Le occasioni non terminano qui, all’interno del volantino si trovano sconti di ogni genere e di ogni tipo, anche relativi a smartphone più economici.