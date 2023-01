Iliad regala 300GB a tutti con l'offerta nuova che distrugge Vodafone

Le persone che stanno cercando di cambiare gestore ultimamente sanno di trovare terreno fertile in Italia visti i tanti provider che esistono. Sono moltissime le opportunità e quindi anche la volontà di cambiare bandiera magari scegliendo un prezzo minore che possa portare anche caratteristiche di buon livello. Quando si tratta di queste richieste, Iliad risponde senz’altro presente, con le sue promozioni uniche nel loro genere che da anni ormai dominano. 10 milioni di utenti non si raggiungono infatti per caso, con il celebre provider proveniente dalla Francia ma italiano a tutti gli effetti che sta continuando nella sua crescita esponenziale negli ultimi mesi.

In basso ci sono delle informazioni fondamentali per tutti coloro che vogliono capire di cosa si tratta, visto che l’offerta in esame non è solo una. Resterete certamente stupiti.

Iliad propone due offerte straordinaria tra cui anche quella da 300 giga a soli 13,99 € al mese per sempre

Quando Iliad ha presentato di nuovo una delle sue migliori offerte durante lo scorso mese, gli utenti hanno deciso di approfondire il tutto. Quelli che non hanno voluto sottoscriverla un tempo, ora potranno farlo: stiamo parlando della promozione da 150 giga che al suo interno include davvero tutto. Ricordiamo infatti che bastano 9,99 € per avere dalla propria parte minuti senza limiti verso tutti con SMS illimitati e 150 giga di traffico dati in connessione 5G.

Non è vero solo questa opportunità da prendere al volo se amate Iliad in quanto gestore di telefonia mobile.quelli che hanno determinate esigenze possono scegliere anche la nuova soluzione che costa molto meno rispetto a quelle analoghe proposte dalla concorrenza. Iliad consente di sottoscrivere un’offerta che al suo interno include solo dati per 300 giga alla connessione massima del 4G+.

Il prezzo mensile in questo caso è di 13,99 €, con il prezzo della scheda di 9,99 € da pagare una tantum quando la si acquista.