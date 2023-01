L’ultimo dei numerosi incidenti avvenuti quest’anno che coinvolge treni e auto ferme sui binari si è verificato proprio di recente in Michigan. Tuttavia, grazie alla tempestività dei soccorsi, la situazione non è stata così grave come avrebbe potuto essere. A dimostrazione di ciò, una Jeep è stata recentemente trovata adagiata su un fianco sui binari dopo essere stata coinvolta in un incidente.

Si è scoperto che il fuoristrada era stato coinvolto in una collisione con una Chevrolet Cruze e, dopo l’incidente, era rotolato su un fianco e aveva strisciato fino a posarsi sulle rotaie. La clip della dashcam che ha registrato l’evento ha mostrato che il personale di emergenza è intervenuto rapidamente sulla scena.

I vigili del fuoco hanno salvato l’uomo

Il video mostra i vigili del fuoco che lavorano diligentemente per determinare cosa sia successo all’uomo che era confinato all’interno della Jeep. L’uomo sembrava soffrire molto, ma non riusciva a muoversi mentre le luci del passaggio a livello iniziavano a lampeggiare, a indicare che il treno si stava avvicinando.

I soccorritori hanno compiuto uno sforzo frenetico per liberare il conducente della Jeep mentre il treno in avvicinamento era a pochi minuti dal distruggere i rottami del veicolo. I testimoni riferiscono che entrambi i conducenti sono rimasti feriti nello scontro; il conducente della Jeep e l’uomo che era seduto a bordo sono stati portati in ospedale dopo l’incidente. Lo scenario peggiore è stato evitato grazie al pronto intervento del personale di emergenza.

Lo scempio che si è prodotto quando un treno in rapido movimento ha trascinato via un rimorchio di 22 tonnellate è un’illustrazione perfetta della carneficina che può scaturire da simili incidenti.