Soltanto ieri vi abbiamo parlato di nuove indiscrezioni riguardanti il prossimo Poco X5. Tuttavia, nel corso delle ultime ore sono emersi numerosi dettagli riguardanti anche il modello più prestante, ovvero il prossimo Poco X5 Pro. In particolare, uno store online ha rivelato quasi tutto, pressoché la scheda tecnica completa dello smartphone.

Poco X5 Pro uno store online rivela le presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore uno store online ha rivelato tantissime informazioni riguardanti uno dei prossimi smartphone del sotto brand di Xiaomi, Poco. Come già accennato, si tratta del prossimo Poco X5 Pro. Vi riassumiamo qui di seguito le presunte specifiche tecniche riportate in queste ore.

Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.67 pollici nel form factor di 20:9 (probabile refresh rate da 90Hz)

Processore Snapdragon 778G di casa Qualcomm

Tagli di memoria comprendenti o 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno

Sistema operativo Android 12 con interfaccia utente MIUI 14

Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP, sensore grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP

Ampia batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 67W

Altro: Certificazione IP68, vetro protettivo Corning Gorilla Glass 5

Ricordiamo comunque che l’azienda cinese presenterà insieme a questo device anche il fratello minore Poco X5. Questo, in particolare, avrà come processore il soc Snapdragon 695 con almeno 8 GB di memoria RAM. Tra le altre caratteristiche, lo smartphone avrà anche il sistema operativo Android 12. L’interfaccia utente installata a bordo, però, questa volta sarà la MIUai in versione 13.