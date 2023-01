La stessa Meta lo aveva già anticipato lo scorso novembre, ma ora è finalmente arrivata. Parliamo della funzione Message Yourself dell’app di messaggistica istantanea WhatsApp, ora disponibile per tutti gli utenti. Tramite questa novità, gli utenti potranno aprire una conversazioni con loro stessi, così da salvare informazioni utili che utilizzeranno poi.

Message Yourself non è però una novità assoluta nello scenario odierno. Infatti, app come Telegram, Facebook Messenger e Instagram già disponevano di questa funzione. Ora, quindi, potremmo inviare messaggi in una chat visibile solo a noi, magari per scrivere note importanti o salvare link, vocali e documenti. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

WhatsApp, ora puoi scambiare i messaggi con te stesso

WhatsApp consentiva di fare una cosa del genere ma solamente creando un gruppo con altri utenti per poi rimuoverli e rimanere soli nel gruppo. Ora invece basterà lanciare una conversazione con il nostro stesso utente e salvare i messaggi che c’interessano. Inoltre, sarà possibile fissare la chat in alto proprio come avviene per ogni altra conversazione, così da avere sempre sotto mano la nostra chat di “salvataggio”.