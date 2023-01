Quest’oggi torniamo a parlare di uno dei prossimi smartphone del marchio OnePlus, ovvero il prossimo OnePlus Nord CE 3. In questi ultimi giorni erano già emersi alcuni dettagli tecnici, ma ora sono emerse in rete ulteriori informazioni. In particolare, stando a quanto è emerso in rete, lo smartphone potrà vantare la presenza di un sensore fotografico principale da 108 MP.

OnePlus Nord CE 3, confermato il sensore fotografico da 108 MP

In questi ultimi giorni sono già emersi in rete svariati rumors e leaks riguardanti il prossimo device mid-range a marchio OnePlus. Ora, come già detto, sono emerse ulteriori informazioni. Nello specifico, sono stati pubblicati in rete alcuni screenshot che ci hanno rivelato nuovo dettagli.

Secondo quanto è emerso, il nuovo OnePlus Nord CE 3 potrà vantare la presenza di un sensore fotografico principale da ben 108 MP. Questo sensore dovrebbe essere poi accompagnato da altri due sensori fotografici rispettivamente da 2 MP. Gli screenshot hanno anche rivelato che sotto al cofano ci sarà un processore targato Qualcomm. Si tratta in particolare del soc Snapdragon 695. A supporto dovrebbero esserci almeno 8 GB di RAM di topo LPDDR4X e fino a 256 GB di storage interno.

Ricordiamo comunque che fino ad ora sono già trapelati in rete altre informazioni. Il display, ad esempio, sarà un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.7 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Lo schermo sarà piatto ai lati ed avrà in alto al centro un piccolo foro per la fotocamera anteriore. Il software installato a bordo dovrebbe poi essere Android 13 con l’interfaccia OxygenOS.