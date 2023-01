Nel corso delle prossime settimane il colosso sudcoreano Samsung toglierà i veli non solo sui nuovi top di gamma della serie Samsung Galaxy S23, ma anche su un altro smartphone di fascia medio-bassa. Uno di questi sarà il prossimo Samsung Galaxy A24 e ora abbiamo qualche informazione in più grazie ai risultati dei benchmark di Geekbench.

Samsung Galaxy A24, il nuovo device passa dal portale di benchmark Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio Samsung è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato, si tratta del prossimo Samsung Galaxy A24 e quest’ultimo è stato registrato sul sito con il numero di modello SM-A245F.

Secondo quanto è emerso dai benchmark, il nuovo device dell’azienda non avrà il supporto alle nuove reti di quinta generazione. Questo perché sotto al cofano ci sarà il processore MediaTek Helio G99. Da questi benchmark è emerso che ci saranno a supporto almeno 4 GB di memoria RAM, ma per ora non sappiamo se ce ne saranno disponibili altri.

I benchmark ci hanno inoltre rivelato che la versione installata sul dispositivo ci sarà l’ultima release del software di Big G. Si tratta di Android 13, e sarà anche presente la nuova interfaccia di Samsung, la OneUI in versione 5.0. Per quanto riguarda i punteggi, invece, lo smartphone ha totalizzato 561 punti in single core e 1943 punti in multi core.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy A24 dovrebbe debuttare a breve inizialmente in India. Tra le caratteristiche, ricordiamo che ci sarà anche una batteria da 5000 mah e due fotocamere posteriori con sensori da 50 e 2 MP.