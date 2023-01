Auto elettriche, entro il 2025 avremo più di 21.000 colonnine di ricarica

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha finalmente sbloccato i fondi del Pnrr per l’installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Attraverso due decreti, sono state così indette le gare per l’assegnazione dei fondi mettendo a disposizione ben 713 milioni di euro per installare entro fine 2025 almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città. In totale, dovrebbero essere installate 21.255 nuove colonnine in Italia in 3 anni.

Auto elettriche: quali giovamenti si potranno trarre dall’iniziativa

Il Ministro Gilberto Pichetto ha espresso il suo parere sull’iniziativa dichiarando che i provvedimenti riguardanti l’installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche sono stati molto attesi. Questo perché permetteranno all’Italia di accelerare gli obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti, il cui raggiungimento influirà anche sulla qualità dell’aria e sulla vita nei nostri territori. Gli uffici governativi hanno svolto un lavoro tecnico di alto livello che include tutte le aree del paese, offrendo all’intero sistema nazionale la possibilità di guardare da vicino i traguardi di sostenibilità che attendono la mobilità dell’Italia.