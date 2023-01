È possibile che a volte sia necessario cambiare la password del proprio account Instagram. Il caso più comune è quello in cui siate stati vittima di un’aggressione online o in cui una persona non autorizzata abbia avuto accesso alla vostra e-mail. Alla luce del fatto che siamo già a conoscenza del processo di modifica delle password di Instagram, esaminiamo invece il processo di modifica degli indirizzi e-mail di Instagram.

Dovete sapere che ogni profilo richiede un “nome utente”, un “indirizzo e-mail per ricevere messaggi privati”, un “numero di telefono” e una “password” unici. Per accedere al proprio profilo, oltre all’indirizzo e-mail è necessario anche quest’ultimo codice. Tuttavia, potrebbe arrivare un momento in cui è necessario modificarlo.

Instagram, ecco come cambiare l’email

Per accedere alle impostazioni dell’app dal dispositivo mobile (Android o iOS), aprire l’app, premere il simbolo del profilo in basso a destra, quindi toccare il menu ad hamburger (tre righe) in alto a destra. Quindi, andare su Account e scegliere l’opzione “Informazioni personali”. Quando si preme il link, sul dispositivo mobile viene caricato un sito web in cui è possibile inserire il nuovo indirizzo e-mail e confermarlo in una seconda e-mail, nonché il nuovo numero di telefono, il sesso e la data di nascita, ed eventualmente modificare le stesse informazioni sul principale sito di social network di Meta, Facebook.

Dunque, la procedura per cambiare e-mail al vostro account Instagram non è complicato e non c’è bisogno dell’intervento di uno specialista per effettuare l’operazione. Quando avrete imparato a farlo, potete sfoggiare le vostre abilità da ‘informatici’ anche con i vostri amici e familiari.