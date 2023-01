Molte persone sono ancora interessate a scoprire la realtà dietro alcune delle “leggende metropolitane” che circolano, come ad esempio se è possibile sistemare lo schermo dello smartphone spalmandovi sopra del dentifricio. Oppure, è possibile che uno smartphone si rompa a causa di un temporale? La risposta può essere trovata nell’azienda tecnologica cinese Xiaomi.

Nelle ultime settimane, l’azienda cinese #XiaomiAcademy si è divertita a dissipare gli equivoci diffusi attraverso una serie di video. Questa volta ci concentriamo sui fulmini, esaminando la potenziale minaccia al regolare funzionamento di un telefono durante un temporale. Per indagare, Xiaomi ha collocato uno Xiaomi 12S all’interno di una bobina di Tesla e lo ha esposto a un fulmine. La domanda che si sono posti riguardava i danni hardware che lo smartphone poteva riscontrare dopo essere stato colpito da un fulmine.

Xiaomi ha verificato la leggenda tramite esperimento

Questo viene mostrato nel filmato, quindi sembrerebbe di sì. Anche se il telefono viene colpito più volte dai piccoli fulmini, il filmato continua a essere riprodotto e non ci sono problemi con le telefonate. Questo dimostra che un piccolo temporale non danneggia lo smartphone, a meno che la persona non venga colpita da un fulmine, nel qual caso è probabile che il telefono si bruci.

Dunque, sembrerebbe che la faccenda si tratti di una leggenda ed è curioso scoprire da dove sia nata. Secondo l’azienda, si tratta di un mito che esiste fin dai tempi dei telefoni fissi, quando un fulmine poteva davvero generare una scarica elettrica nel cavo telefonico e dare la scossa alla persona che stava telefonando.