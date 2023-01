Oggi torniamo a parlare dello smartphone Xiaomi 12 che, nelle ultime ore, ha iniziato a ricevere la versione stabile della MIUI 14 basata su Android 13. Ovviamente è incluso anche il modello Pro.

Si tratta di un aggiornamento molto importante per la famiglia Xiaomi 12, ovvero del rilascio della MIUI 14 in versione stabile. L’interfaccia è basata su Android 13, lo stesso che era arrivato in beta per la serie di top di gamma Xiaomi qualche settimana fa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 12 riceve MIUI 14 basata su Android 13

L’aggiornamento è riferito alla versione Global, e dunque per i dispositivi che vengono venduti anche in Europa e in Italia. Il changelog non è indicato ma sappiamo che con questo major update è stata aggiornata l’interfaccia utente e le patch di sicurezza Android a gennaio 2023. L’aggiornamento ha un peso di ben 4,4 GB e si riferisce alla build 14.0.2.0 (TLCMIXM) della MIUI.

Al momento il rilascio sta avvenendo soltanto per Xiaomi 12, ma presumiamo che sia solo questione di tempo affinché anche i possessori del modello Pro lo ricevano. Se non voleste attendere la ricezione automatica dell’aggiornamento, potreste allora provare a scaricare il file OTA dell’aggiornamento e poi procedere all’aggiornamento manuale dalle Impostazioni di sistema, tramite la sezione Aggiornamenti di sistema.

Questo file OTA implica che si parta da un dispositivo aggiornato alla MIUI 13 in versione stabile. Se aveste qualche dubbio sulla procedura di aggiornamento manuale vi consigliamo di attendere la ricezione automatica dell’update.