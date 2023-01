Netflix, film e serie TV in uscita con la classifica dei migliori contenuti a 5,49 euro al mese

Avendo a che fare con il mondo dello streaming, le persone hanno trovato nuova linfa per quanto riguarda i contenuti da guardare in TV. Chiaramente bisogna avere una Smart TV o delle apparecchiature che consentono di scaricare l’applicazione ufficiale, quella più ambita da chiunque abbia un po’ di tempo per guardare ciò che gli piace: si tratta di Netflix. Il colosso del mondo dello streaming sta pian piano mettendo sempre più mattoncini per battere senza problemi la concorrenza, soprattutto con le sue produzioni esclusiva.

Ora come ora nella lista delle serie TV al top ci sono diversi contenuti molto acclamati dal pubblico, come la serie Ginny & Georgia o magari come Vikings Valhalla e Mercoledì, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. Ovviamente adesso però l’attenzione delle persone è focalizzata sui nuovi contenuti del 2023 che a quanto pare stanno già arrivando da qualche settimana.

Netflix, il nuovo abbonamento con pubblicità a 5,49 € e tutti i contenuti di questo mese di gennaio che arrivano in veste di novità

Tutto quello che sta per arrivare su Netflix sarà disponibile anche per le persone che hanno deciso di risparmiare scegliendo l’abbonamento con pubblicità. Spendendo 5,49 €, si accetterà il compromesso di avere quattro o cinque minuti di pubblicità per ogni ora di contenuti che verranno riprodotti dall’account. Qui in basso ecco i contenuti che arriveranno durante le settimane di gennaio o che sono già arrivati fino a partire dalla prima settimana. Si tratta di produzioni che saranno a disposizione sia di coloro che hanno l’abbonamento low cost, sia di quelli che hanno gli abbonamenti Premium. Ecco l’elenco da tenere bene a mente: