Alcuni oggetti che fino a 5 anni fa vedevamo spesso, ora li vediamo sempre meno. Infatti, l’essere umano è capace di inventare di continuo nuove tecnologie pronte a cambiare e a migliorare la qualità della vita. Tuttavia, ci sono alcuni di questi oggetti ormai passati a cui ci siamo parecchio affezionati nel corso degli anni. Scopriamo di seguito 5 oggetti che a breve scompariranno del tutto!

Oggetti in procinto di estinguersi, ecco i 5 più a rischio

Cabina telefonica

Le varie compagnie di telecomunicazioni in tutto il mondo hanno annunciato ufficialmente che sono in procinto di abbandonare il mercato dei telefoni pubblici, dato che ormai quasi tutti posseggono uno smartphone. Probabilmente in futuro, se dovessero ancora esistere, verranno utilizzate in caso di emergenza.

Riviste stampate

Probabilmente le riviste su carta saranno solo un vecchio e caro ricordo. Infatti in tutti i Paesi del mondo esistono sempre più riviste online e sempre meno riviste stampate direttamente su carta. Di fatto, anche le vendite di quest’ultime sono decisamente in ribasso, tanto da spingere gli stessi produttori a interromperne la produzione.

Quotidiani

Come ben sappiamo, sia la televisione che Internet oggi fanno una concorrenza spietata ai quotidiani. Di fatti, l’online ha consentito alle notizie di circolare alla velocità della luce, così da diffondersi anche sui vari social network. Di conseguenza, non è affatto difficile che a breve assisteremo ad un lento declino dei giornali di carta.

Fotocamere digitali

Le fotocamere degli smartphone stanno diventando sempre più all’avanguardia, tanto che riescono a scattare foto e registrare video in altissima definizione e soprattutto senza far rimpiangere le fotocamere digitali.