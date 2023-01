Auto elettriche, presto si potranno ricaricare 400 km di autonomia in soli 15 minuti

Un recente studio finanziato dal Ministero federale tedesco dell’economia e della protezione del clima, chiamato Direct Superfast Charging for the Electric Vehicle, ha portato i ricercatori a sviluppare una tecnologia di ricarica incredibilmente efficiente per le auto elettriche. Ciò che è venuto allo scoperto è pazzesco.

Auto elettriche: tempi di ricarica brevi e basse emissioni di CO2

Grazie allo studio effettuato, è stato possibile ricaricare 400 km di autonomia reale in appena 15 minuti. Per farlo ci sono voluti quattro anni e mezzo e il coinvolgimento di diversi enti tra cui l’Università di Bochum, Keysight Technologies, Hofer Powertrain, Sensor-Technik Wiedemann (STW) e Voltavision.

I ricercatori sono stati in grado di realizzare una stazione di ricarica da 450 kW e un veicolo prototipo che potrebbe essere adattato per la produzione di massa. Inoltre, sono riusciti a creare una batteria specifica in grado di immagazzinare 400 kW a 469 A e fino a 900 V. Ciò vale a dire che è stato creato un Battery Pack definitivo da 128 kWh con un voltaggio che va da 645 a 903 V, con 460 A di corrente costante.

Questa tecnologia di ricarica è estremamente promettente perché potrebbe consentire di ricaricare le auto elettriche in tempi simili a quelli richiesti per fare il pieno di benzina, e non solo. Potrebbe anche ridurre il surriscaldamento della batteria durante la ricarica ed impattare positivamente sull’ambiente data la poca energia utilizzata e di conseguenza ridurre le emissioni di CO2. Tuttavia, manca ancora un produttore disposto ad investire in questa tecnologia.

A proposito, qualche giorno fa parlavamo della tecnologia delle batterie allo stato solido, ne avete mai sentito discutere? Queste potrebbero cambiare definitivamente il panorama attuale e rappresentare una sfida per tale tecnologia di ricarica.