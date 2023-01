La comunicazione interpersonale ha subito notevoli cambiamenti negli ultimi anni, rendendola accessibile a tutti e a chiunque e, soprattutto, non costa nulla praticarla. Chi è un po’ più vecchio ricorderà i tempi in cui spendere soldi per parlare con i propri cari era scontato, eppure non si otteneva il tipo di servizio di cui si aveva bisogno.

Oggi la comunicazione è semplice e gratuita grazie all’introduzione di Internet e alla sua disponibilità onnipresente, anche sui dispositivi mobile. L’avvento dei social media ha dato una scossa costante in questa direzione. Facebook e il suo predecessore, MSN, sono diventati strumenti indispensabili per ritrovare amici e familiari persi da tempo, anche se solo digitalmente.

WhatsApp ha appena rilasciato l’aggiornamento

Per non parlare dell’inevitabile menzione di WhatsApp. Invece di utilizzare metodi di comunicazione più lenti come gli SMS e gli MMS, oggi le persone utilizzano il popolare programma di messaggistica istantanea. WhatsApp è un’applicazione di messaggistica gratuita che facilita la collaborazione di gruppo e le chat individuali. I più recenti miglioramenti l’hanno resa un mezzo di comunicazione versatile che può servire per un’ampia gamma di scopi.

Il team di WhatsApp presta molta attenzione ai feedback ricevuti dalla sua base di utenti e, di conseguenza, ha gradualmente aggiunto funzioni molto richieste che rendono WhatsApp molto più di una semplice alternativa gratuita agli SMS. Come bonus aggiuntivo, uno dei più recenti miglioramenti di WhatsApp consente agli utenti di condividere e ricevere fotografie ad altissima risoluzione, rendendo l’app utilizzabile anche in contesti professionali che richiedono immagini di alta qualità.

La possibilità di utilizzare il programma completamente scollegato da qualsiasi servizio online è un aspetto che potrebbe aver sorpreso alcuni quando è stato aggiunto. Invece, ora è possibile grazie al team di WhatsApp.