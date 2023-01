Un problema a cui molti fanno caso è se un iPhone posseduto in precedenza abbia o meno solo componenti approvati da Apple. Si tratta di una batteria originale quella inserita dopo la riparazione? Siete fortunati, perché c’è un metodo semplice che potete utilizzare per cercare di risolvere il problema.

Gli utenti delle versioni di iOS 15.2 e successive devono sapere che il sistema operativo ora segnala la presenza di componenti contraffatti. Basta andare nel menu Impostazioni del dispositivo Apple se si utilizza un’edizione molto recente del sistema operativo e lì si troveranno tutte le informazioni desiderate.

iPhone, ecco come controllare i componenti

Dopo essere arrivati a quest’ultimo, andate alla sezione “Generale” e poi scegliete l’opzione “Informazioni su” da quell’area. Se il sistema trova un componente che potrebbe essere contraffatto, lo contrassegnerà come “parti sconosciute” e fornirà un avviso nella sezione “Cronologia parti e assistenza” del database.

Quando la batteria di un iPhone è stata sostituita, ad esempio, può comparire l’errore “Impossibile verificare se la batteria dell’iPhone è un componente Apple autentico”. Questo è uno degli scenari in cui si può verificare il problema. Un componente falso, un funzionamento difettoso o un’installazione non completata sono tutte possibili fonti del problema.

In poche parole, la versione più recente del sistema operativo (OS) di Apple può offrire un maggiore controllo all’utente fornendo avvisi specifici se trova componenti che potrebbero non essere autentici. In questo modo l’utente può avere più controllo. È inoltre possibile accedere al sito Web di assistenza di Apple per ottenere ulteriori informazioni sul problema.