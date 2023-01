L’operatore francese Iliad, anche durante questo primo mese del 2023, continua a proporre il proprio portafoglio di offerte che partono da soli 4.99 euro al mese con minuti, SMS e Giga.

Le offerte in questione, vi ricordo, sono Voce, Giga 100 e Giga 150. Andiamo insieme a ricordarci cosa propongono.

Iliad: offerte da 4.99 euro al mese anche a gennaio 2023

Iniziamo dall’offerta base, proprio da 4.99 euro al mese, Iliad Voce comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Mega di traffico internet mobile valido fino in 4G e 4G+. Alzando l’asticella troviamo la Giga 100 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni estere, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile validi fino in 4G e 4G+, il tutto al prezzo di 7,99 euro al mese.

Infine la Giga 150 che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni estere, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile validi fino in 5G, il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Passando invece all’offerta solo dati, denominata Iliad Dati 300 comprende, come avrete intuito, 300 GB di traffico a 13,99 euro al mese.

Con tutte le offerte di rete mobile Iliad, i nuovi clienti possono attivare una nuova SIM con o senza contestuale richiesta di portabilità del proprio numero. Inoltre, come alternativa, è possibile anche attivare una nuova numerazione e richiedere MNP in un secondo momento, attraverso la propria area clienti. Vi ricordo di visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.