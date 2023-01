Un visitatore molto scontento di un hotel di Shanghai è salito sulla sua Audi A5, ha attraversato la porta d’ingresso e poi ha fatto il giro della hall, urtando e rovesciando ogni mobile. L’intera azione è stata ripresa da uno smartphone e il video che ne è scaturito ha fatto rapidamente scalpore su Weibo, una piattaforma di social media molto utilizzata in Cina.

Il video mostra un’Audi A5 bianca con ruote nere che si schianta contro le porte di un hotel dopo aver superato quella che sembra essere una statua o un vaso, per poi fare retromarcia nella hall e colpire un pilastro. Il conducente sembrava essere rimasto bloccato, ma ha inserito la retromarcia e ha iniziato a indietreggiare verso la porta d’ingresso, presumibilmente nel tentativo di uscire.

Il video del guidatore dell’Audi A5

Non sorprende che questo abbia lasciato di stucco gli spettatori, che nel video si sentono dire cose come “È impazzito!” e “Hai la minima idea di quello che hai fatto?”. ancora una volta “Mi stai prendendo in giro?”. Alcune persone, forse il personale dell’hotel, si sono avvicinate all’auto nel tentativo di aprire le portiere e fermare il folle guidatore, ma i loro sforzi sono stati vani. Alla fine l’uomo è uscito dall’auto quando questa si è “piazzata” contro le porte di vetro dell’hotel, e a quel punto è stato ampiamente riconosciuto che l’Audi A5 è davvero tra i veicoli più affidabili disponibili.

La polizia è stata avvisata e alla fine ha arrestato lo stesso conducente, un ragazzo di nome Chen, 28 anni. Secondo la ricostruzione dei media cinesi, nessuno è rimasto ferito nell’incidente, ma l’autista era stato spinto da una lite con il personale dell’hotel per un computer portatile rubato, poi ritrovato all’esterno dell’edificio.

Per aver messo in pericolo la vita di numerose persone e aver causato danni significativi all’hotel, il 28enne sarà ora processato per vari reati.