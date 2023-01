Antonio De Rosa , designer di ADR Studios, ha messo insieme tutte le notizie trapelate fino a questo momento sul futuro iPhone 15 Ultra realizzando un video che svela il dispositivo dal punto di vista estetico.

Il top di gamma della Mela morsicata è ancora lontano dal lancio e quanto emerso fino ad ora non offre una panoramica completa di quelle che saranno le sue particolarità. Inoltre, come affermato dallo stesso designer, il video mostra un iPhone che accoglie soluzioni originali e forse lontane dal diventare realtà.

iPhone 15 Ultra: come sarà il futuro top di gamma Apple!

Sappiamo già che tra gli aggiornamenti previsti vi è una scocca in titanio con angoli più morbidi, la presenza di tasti fisici allo stato solido e di un nuovo obiettivo periscopico. Nel video è possibile notare la presenza della Dynamic Island che, molto probabilmente sarà inserita su tutti i quattro modelli di iPhone 15. Inoltre, il comparto fotografico presenta una disposizione dei sensori innovativa, che rende il modulo meno sporgente.

De Rosa conclude la sua clip con un riepilogo di quelle che potrebbero essere le novità introdotte da Apple con il lancio della prossima generazione di melafonini. Questi ultimi potrebbero essere disponibili in quattro nuove colorazioni.

L’informazione che suscita maggiore curiosità al momento riguarda il prezzo del dispositivo. La fonte non si esprime a riguardo ma personalità di spicco, come il noto analista Ming-Chi Kuo hanno fatto riferimento alla possibilità che Apple decida di modificare il prezzo attuando un rincaro non indifferente su tutti i modelli che, inoltre, saranno differenziati l’uno dall’altro in maniera ancora più evidente.