Il nuovo Action RPG ambientato ad Hogwarts sta arrivando, Legacy infatti verrà messo in circolazione il 10 Febbraio su Next Gen e PC per poi arrivare ad Aprile anche sul old gen, dunque circa un mese prima del lancio ufficiale sono finalmente disponibili le specifiche tecniche per far girare il gioco sul vostro PC, vediamole insieme.

Requisiti PC

Requisiti minimi

Target: 720p @ 30 FPS, qualità bassa

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i5-6600 AMD Ryzen 5 1400

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB AMD Radeon RX 470 4 GB

DirectX: DX12

Archiviazione: 85 GB, HDD (SSD preferibile)

Requisiti consigliati

Target: 1080p @ 60 FPS, qualità alta

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i7-8700 AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti AMD Radeon RX 5700 XT Intel Arc A770

DirectX: DX12

Archiviazione: 85 GB, SSD

Requisiti ultra

Target: 1440p @ 60 FPS, qualità Ultra

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i7-10700K (3,80 GHz) AMD Ryzen 7 5800X (3,80 GHz)

RAM: 32 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: DX12

Archiviazione: 85 GB, SSD

Requisiti ultra 4K

Target: 2160p @ 60 FPS, qualità Ultra

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i7-10700K (3,80 GHz) AMD Ryzen 7 5800X (3,80 GHz)

RAM: 32 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti AMD Radeon RX 7900 XT

DirectX: DX12

Archiviazione: 85 GB, SSD

A colpire è indubbiamente il dettaglio legato alla quantità di RAM richiesta, elemento che non varia anche se si cambiano i presets grafici e che dunque è sicuramente connesso al natura open world del gioco che dunque caricherà aree decisamente importanti di mappa tutte insieme per non portare a caricamenti intermedi quando si passa da una macroarea ad un’altra.