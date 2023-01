Siamo ormai quasi giunti alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone di fascia media della serie Samsung Galaxy A, eppure continuano a spuntare in rete nuove informazioni. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il noto leaker Evan Blass ha pubblicato nuove immagini renders dei prossimi Samsung Galaxy A34 e Samsung Galaxy A54.

Samsung Galaxy A34 e Samsung Galaxy A54, ecco i nuovi render di Evan Blass

Fino ad ora abbiamo avuto modo di scoprire diversi dettagli sui prossimi smartphone medi di gamma del colosso sudcoreano Samsung. Tuttavia, come già accennato, ora sono spuntate in rete anche le immagini renders realizzate dal noto leaker Evan Blass.

Le immagini renders in questione ci hanno ulteriormente confermato il design della parte frontale dei due smartphone. Samsung Galaxy A34, in particolare, vanterà sul fronte un Infinity-U Display con un notch a goccia centrale. Il fratello maggiore Samsung Galaxy A54, invece, potrà vantare la presenza di un Infinity-O Display con un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore.

Su entrambi gli smartphone, è comunque possibile notare una notevole ottimizzazione delle cornici attorno al display. Queste ultime sono infatti molto ridotte e sembrano inoltre simmetriche tra loro. Confermata infine la presenza del bilanciere del volume e del tasto di accensione sul lato destro del frame e confermata anche una delle future colorazioni ufficiali, ovvero verde chiaro.

Ricordiamo comunque che, dal punto di vista tecnico, Samsung Galaxy A34 avrà un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 90Hz. Il fratello maggiore Samsung Galaxy A54, invece, avrà un display più ampio da 6.6 pollici di diagonale. Sarà sempre un pannello SuperAMOLED, ma avrà un refresh rate più alto pari a 120Hz.