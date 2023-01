android-svelati-i-dettagli-sul-primo-smartphone-android-in-assoluto

Le nuove informazioni sull’ecosistema Android si stanno rivelando piuttosto intriganti. È emerso che una delle persone coinvolte nella creazione del sistema operativo di Google ha scelto di vuotare il sacco su una quantità significativa di informazioni sulla nascita del progetto.

Secondo quanto riportato da Gizchina, alla fine di ottobre del 2022, Rich Miner, partner del team GV per gli investimenti, ha fatto alcune osservazioni su Twitter sulla prima era di Android. È necessario tornare indietro di qualche anno, al periodo che precede di circa cinque mesi l’introduzione del primo iPhone, per cogliere la complessità della situazione.

Android, l’HTC Sooner è scomparso

Si tratta di un periodo di tempo precedente all’uscita dell’HTC Dream, spesso considerato il primo smartphone Android. Miner sostiene che in passato sono state condotte ricerche su un prototipo di robot verde. Si tratta del “mistero” HTC Google Sooner, che è stato gradualmente svelato nel corso degli anni. In questo caso, però, il prototipo doveva rappresentare il primo smartphone Android di serie, come descritto.

Le “rivelazioni” di Miner vanno infatti in questa direzione, indicando che Google aveva la possibilità di anticipare Apple all’epoca, visto che il prototipo era pronto almeno cinque mesi prima del debutto del primo iPhone. L’esito è già noto, ma le nuove osservazioni emerse sono comunque intriganti. L’HTC Google Sooner è scomparso: cosa è successo? Miner sostiene che con l’introduzione dell’iPhone, lo sviluppo di quest’ultimo è stato interrotto a favore dell’HTC Dream.

Siamo curiosi di saperne di più sul progetto Google Sooner è sulla fine del progetto, ma non è detto che scopriremo sicuramente ulteriori dettagli sulla vicenda.