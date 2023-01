Il tablet HUAWEI MatePad SE da 10,4 pollici è stato presentato poco tempo fa in Marocco. Questo tablet multifunzionale è dotato di HarmonyOS 3 e di numerose nuove funzioni per l’intrattenimento domestico. L’imminente HUAWEI MatePad SE da 10,4 pollici ha tutto ciò che i consumatori desiderano da un tablet, offrendo loro la possibilità di visualizzare i contenuti in movimento e di navigare con facilità. Per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, il MatePad SE è stato aggiornato con una pletora di nuove funzionalità per la formazione online, la lettura di e-book e la consultazione di notizie.

HUAWEI MatePad SE da 10,4 pollici ha uno schermo certificato da TÜV Rheinland come Low Blue Light e Flicker-free, che ha dimostrato di essere efficace nel ridurre l’affaticamento degli occhi. Il rapporto schermo/corpo dell’83% consente di ottenere immagini coinvolgenti, mentre il corpo leggero da 440 g è dotato di un telaio robusto per garantire un utilizzo a lungo termine. Dopo essere stato sottoposto a una serie di test rigorosi, il corpo del tablet è ora meglio equipaggiato per gestire i tipi di inconvenienti quotidiani che inevitabilmente si verificano, come le cadute accidentali. Le nuove caratteristiche intelligenti fanno del MatePad SE un dispositivo ideale per tutta la famiglia.

Huawei MatePad SE 10,4 disponibile da oggi

Il display HUAWEI FullView 2K da 10,4 pollici del tablet ha una risoluzione di 2K e una densità di pixel di 225 pixel, per un’immagine nitida e chiara a colpo d’occhio. Per il MatePad SE da 10,4 pollici, l’azienda utilizza una lega di alluminio e una tecnica di anodizzazione chiamata sablage per creare un riflesso metallico che vi lascerà senza fiato.

HUAWEI MatePad SE da 10,4 pollici pesa solo 440 g, il che lo rende facile da trasportare. La struttura resistente alle cadute del dispositivo fa sì che anche piccoli incidenti non incrinino lo schermo o danneggino la scocca. HUAWEI MatePad SE da 10,4 pollici nasconde altoparlanti stereo sulla sua sottile cornice, che producono il suono sia dal lato destro che da quello sinistro del dispositivo per un’esperienza di ascolto più avvolgente. Grazie alla qualità audio migliorata di HUAWEI MatePad SE 10.4, guardare film, brevi video, seguire lezioni online o effettuare videochiamate sarà un piacere come non mai.

Il tablet è ora disponibile al prezzo di 239,99 euro.