Adesso è possibile ordinare le Tesla Model S e Model X Dual Motor All-Wheel Drive anche in Italia, con consegne a partire dalla fine del trimestre.

Le varianti Dual Motor All-Wheel Drive realizzate dall’azienda beneficiano di aggiornamenti esterni e di un design interno completamente nuovo. Il nuovo gruppo propulsore Dual Motor All-Wheel Drive utilizza due motori a magneti permanenti in grado di offrire efficienza e prestazioni senza scendere a compromessi. Abbiamo uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi per la Model S e in 3,9 secondi per la Model X. Grazie a un basso coefficiente di resistenza aerodinamica e a un peso decisamente ridotto, la Model S e la Model X Dual Motor All-Wheel Drive possono percorrere rispettivamente 634 e 576 km con una sola carica (WLTP). Model X Dual Motor All-Wheel Drive, inoltre, è disponibile in configurazione da 5, 6 o 7 posti.

Tesla Model X e Model S disponibili anche in Italia nella variante Dual Motor All-Wheel Drive

L’azienda precisa che per prezzi e disponibilità bisognerà consultare i canali ufficiali di riferimento di Tesla. Inoltre, dichiara che con questi due modelli arriva anche una nuova opzione disponibile e piccole modifiche relative sia a Model S che Model X. “Abbiamo introdotto il volante rotondo per Model S e Model X, sia come opzione di configurazione che come retrofit (disponibile sia per la trazione integrale Dual Motor che per Plaid). Il badge “T” del portellone posteriore sarà sostituito dal marchio “TESLA”, anche in questo caso solo per Dual Motor All-Wheel Drive e Plaid. Le Model S e Model X Plaid saranno ora dotate di pinze dei freni rosse”.