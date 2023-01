Probabilmente è ovvio, ma di tutta l’energia dei pannelli solari generati l’anno scorso, nessuno è stato prodotto di notte. Una nuova ricerca sta dimostrando che non sarà più così in futuro.

I ricercatori di Stanford hanno modificato i pannelli solari disponibili in commercio per generare una piccola quantità di elettricità durante la notte sfruttando un processo noto come raffreddamento radiativo, che si basa sul gelido vuoto dello spazio. La ricerca è stata pubblicata all’inizio di aprile su Applied Letters in Physics.

“Tendiamo a pensare al sole come all’importante risorsa di energia rinnovabile“, ha affermato Shanhui Fan, ricercatore capo del progetto. “Anche la freddezza dello spazio esterno è una risorsa di energia rinnovabile estremamente importante“.

Mentre i pannelli modificati generano una piccola quantità di energia rispetto a ciò che fa un moderno pannello solare durante il giorno, quell’energia potrebbe comunque essere utile, specialmente di notte quando la domanda di energia è molto più bassa, hanno detto i ricercatori.

Ecco quanta energia producono

Tecnicamente parlando, i pannelli solari modificati non generano elettricità solare durante la notte. Invece di sfruttare la luce solare (o la luce delle stelle o della luna, che ancora non funziona), i ricercatori hanno aggiunto una tecnologia che sfrutta il raffreddamento radiativo.

Quando un oggetto è rivolto verso il cielo di notte, irradia calore verso lo spazio esterno, il che significa che un oggetto può diventare più freddo della temperatura dell’aria che lo circonda. Questo effetto potrebbe avere ovvie applicazioni nel raffrescamento degli edifici, ma la differenza di temperatura può essere utilizzata anche per generare elettricità.

Fan, un professore di ingegneria elettrica, e i suoi colleghi ricercatori hanno aggiunto la tecnologia a un pannello solare commerciale che potrebbe fare proprio questo ed è stato in grado di generare una piccola quantità di elettricità durante la notte.

Il pannello modificato ha generato 50 milliwatt per metro quadrato durante la notte. Un calcolo approssimativo restituisce quasi 200 watt per metro quadrato per un pannello solare commerciale. Un watt equivale a mille milliwatt.