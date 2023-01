Matematica, risolvi questi problemi quasi impossibili e riceverai un milione di dollari

Il Clay Mathematics Institute ha selezionato sei problemi matematici estremamente complessi e ad oggi, ancora irrisolti. Conosciuti come i “Millennium Prize Problems”, sono stati selezionati nel 2000 e ognuno di essi è valutato per 1 milione di dollari.

Matematica: quali sono i problemi rimasti ancora irrisolti?

Ad oggi, solo uno dei problemi citati è stato completato: la congettura di Poincaré, risolta dal matematico russo Grigori Perelman nel 2010. Gli altri cinque ancora irrisolti sono la congettura di Birch e Swinnerton-Dyer, la congettura di Hodge, il problema delle equazioni di Navier-Stokes, il problema P contro NP, e l’ipotesi di Riemann.

Si tratta di alcuni dei problemi più importanti nella fisica e nella matematica, i quali hanno un’enorme importanza per la scienza e l’ingegneria. Non a caso il matematico che risolverà uno di questi quesiti complessi riceverà un premio di 1 milione di dollari. A meno che non decidano di fare come il matematico che risolse la congettura di Poincaré rifiutando il premio poiché non venne offerto anche a Richard S. Hamilton, un altro matematico che aveva contribuito al lavoro di Perelman.