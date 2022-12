Illusione Ottica, se trovi il cane nascosto hai un QI al di sopra della media

Prima di addentrarci in questa nuova avventura è il caso di approfondire la definizione di “illusione ottica“. In primis si tratta di un’immagine capace di modellare la mente di chi guarda attraverso appunto dei diversi tipi di illusioni fisiche, fisiologiche e cognitive. Un normale cervello umano ad esempio può guardare cose o immagini in modo diverso dando vita ad una percezione alterata in base all’angolazione da dove le si osserva. Non è abbastanza chiaro il concetto? L’illustrazione del cane smarrito nella camera vi aiuterà.

Illusione Ottica: la soluzione vi sbalordirà

Quello che salta all’occhio è senza dubbio un gran disordine di colori, oggetti e fantasie, il che non permette molto facilmente di individuare la presenza del cane nella stanza. L’immagine confonde per via della presenza dell’arredamento: ci sono divani, un tavolo centrale, una lampada, una pianta vicino a una finestra e uno scaffale pieno di cose diverse all’interno del salotto. Come se non bastasse è presente anche un falò e un pavimento adornato da un tappeto fantasioso.

Inutile dire che in una circostanza tale è piuttosto facile perdersi oggetti e addirittura animali. Dunque, dove si trova il cane dell’uomo sulla destra con in mano un guinzaglio? Ti consigliamo di rivolgere lo sguardo verso il tappeto. Se riesci ad individuarlo autonomamente significa che hai una forte intelligenza e uno spirito di osservazione super sviluppato.

È incredibile la nostra mente eh? Bastano delle combinazioni specifiche di colore, luce e motivi per indurre il nostro cervello a percepire visivamente qualcosa che non esiste.