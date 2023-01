Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che il nuovo iPhone SE, previsto in arrivo il prossimo anno, potrebbe essere stato tagliato dai piani produttivi del colosso di Cupertino Apple.

Potremmo addirittura non vederlo proprio, secondo l’analista Ming-Chi Kuo, che come noto, basa le sue previsioni sulle fonti che ha all’interno della catena di approvvigionamento. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple probabilmente non produrrà iPhone SE 4

Il noto analista ha scritto in un post sul suo blog che Apple aveva annullato i piani di produzione e spedizione per questo smartphone, il tutto a distanza di un mese dalla sua precedente previsione che inaugurava i primi dubbi, e secondo la quale iPhone SE di quarta generazione avrebbe rischiato di essere ritardato o addirittura annullato.

Per Kuo si sta concretizzando la seconda possibilità e l’analista pensa che il motivo alla base di tale scelta potrebbe essere che i telefoni di fascia bassa prodotti Apple non hanno raggiunto i volumi di vendita sperati sperava e che a causa delle preoccupazioni per un altro aumento dei prezzi, la gamma più bassa potrebbe diventare ancora meno attraente per gli acquirenti più attenti ai prezzi.

A dirla tutta, la gamma SE non è mai stata quella su cui l’azienda di Cupertino ha mai puntato e le tempistiche non fanno altro che confermarlo. Mentre l’iPhone SE di terza generazione è stato rilasciato due anni dopo il secondo, c’è stato un intervallo di quattro anni dopo il rilascio del primo modello. Al momento il colosso non ha né confermato né smentito la notizia, non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire maggiori dettagli.