Queste immagini di una Cyberbike Tesla non sono autentiche, anche se sembrano reali. Le foto sono state formate da un cervello artificiale, il che le rende ancora più astratte e surreali di quelle puramente virtuali a cui siamo abituati. Il loro livello di dettaglio, tuttavia, ci induce a fermarci e a prendere atto di ciò che lo stato dell’arte dell’intelligenza artificiale ha reso possibile.

L’idea originale è di Sarang Sheth, socio della società Yanko Design. Come esperimento di pensiero, il giovane designer ha deciso di fornire al programma Midjourney alcune fotografie e una breve descrizione del tipo di moto che voleva creare, chiaramente influenzate dall’iconico pick-up Tesla Cybertruck. Ebbene, gli utenti della versione più aggiornata di questa IA possono ora fornire non solo input scritti, ma anche foto. Per questo motivo, Sarang Sheth ha inviato a Midjourney una descrizione e delle foto del Cybertruck di Elon Musk, oltre a una serie di moto di serie per un confronto.

Tesla Cyberbike, le foto sono state sviluppate da Midjourney

Pertanto, i numerosi disegni di moto elettriche a servono come rappresentazioni digitali di come potrebbe apparire una Cyberbike inventata e sponsorizzata da Tesla. Dal momento che Elon Musk, creatore e amministratore delegato dell’azienda, ha pubblicamente dichiarato di non essere interessato alla produzione di motociclette, possiamo discuterne solo in via ipotetica.

Il fatto che siano credibili è sicuramente l’aspetto più intrigante. Bisogna dare credito ai programmatori per aver scartato il design poligonale del Cybertruck con l’angolazione ideale, ottenendo superfici complesse che ricordano allo stesso tempo una moto. Le bozze, se così si possono chiamare, sono audaci e lasciano poco spazio all’utilità, come è prevedibile quando si cerca di andare oltre l’ovvio e creare qualcosa di più cerebrale.