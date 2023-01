Realme nei giorni scorsi ha annunciato ufficialmente la nuova linea di auricolari Buds T100. Un prodotto innovativo che amplia la gamma di dispositivi dell’azienda. Design accattivante e un’esperienza audio incredibile anche rispetto alla concorrenza. Merito anche e soprattutto dell’algoritmo AI ENC.

Le nuove cuffie realme Buds T100 offrono un concept di design che prende il nome di Two Tone Hit Color, ossia due colori in contrasto tra loro nella parte interna e in quella esterna della custodia di ricarica. Questo concept innovativo è al momento disponibile nella colorazione Punk Black. Le Buds T100 di realme includono un driver da 10 mm dinamico e in grado di rendere i suoni gravi più stabili e la qualità del suono più flebile. Con l’aiuto del diaframma composito PEEK+TPU, invece, l’esperienza d’ascolto con i bassi diventa ulteriormente profonda e ancor più immersiva e coinvolgente per un’esperienza utente completa.

Buds T100, i nuovi auricolari realme annunciati ufficialmente dall’azienda

L’algoritmo di cancellazione del rumore AI ENC, già citato prima, degli auricolari Buds T100 è in grado di ridurre ampiamente il rumore proveniente dall’ambiente circostante, durante ad esempio una comune telefonata. In questo modo è possibile isolare in modo efficace le voci umane e consentire agli utenti di sentire ogni fonte sonora in modo nitida anche in un ambiente piuttosto rumoroso. Effettuare telefonare nel caos totale di mezzi e luoghi pubblici non sarà più un problema con questo dispositivo.

Con un utilizzo tipico e frequente delle nuove realme Buds T100, è possibile raggiungere fino a 6 ore di autonomia per quanto concerne la riproduzione musicale e fino a 28 ore con la custodia di ricarica.