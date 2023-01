Apple Watch Ultra ha fatto la sua prima comparsa nel 2022 suscitando parecchio interesse ma alimentando alcune perplessità dovute al costo non indifferente. L’orologio smart dedicato a una porzione di pubblico ben precisa ha comunque soddisfatto l’esigenze dei più e Apple potrebbe avere intenzione di procedere con il lancio di un nuovo modello. Alcune voci ritengono che sarà aggiornato soltanto nel 2024 e che, tra le novità previste, vi è il ricorso a un display ancora più grande!

Apple Watch Ultra: il colosso pensa a un nuovo modello con display ancora più grande!

Apple Watch Ultra è lo smartwatch con display più grande tra quelli attualmente in commercio. Il dispositivo vanta infatti una cassa da 49 mm in titanio con display da 1,93 pollici in cristallo di zaffiro piatto e retina OLED LTPO con tecnologia always on.

Lo smartwatch è dedicato principalmente a quegli utenti che praticano attività nelle quali l’integrità del display è costantemente messa a rischio. Inoltre, le funzionalità incluse migliorano lo svolgimento di numerosi sport estremi.

Nel 2024 Apple potrebbe aggiornare il suo dispositivo rilasciando un nuovo modello. Apple Watch Ultra potrebbe così ottenere un display micro LED da 2,1 pollici. L’azienda aumenterà le dimensioni in maniera evidente proponendo un dispositivo ancora più innovativo.

Non sappiamo se questa sarà l’unica novità introdotta da Apple. Sicuramente l’azienda procederà con l’aggiunta di funzionalità interessanti mirate principalmente allo svolgimento di attività fisica e al monitoraggio della salute e del benessere degli utenti. Tra le ipotesi vi è quella di assistere all’introduzione di sensori dedicati alla misurazione del tasso glicemico e della temperatura corporea.