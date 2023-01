Soltanto qualche settimana fa Honor ha svelato la nuova serie di smartphone Honor 80 e tra questi c’è anche il top di gamma Honor 80 Pro. Quest’ultimo è caratterizzato dalla presenza di un ampio display con i bordi curvi, ma a quanto pare arriverà molto presto una versione con i bordi piatti. A confermarlo sono infatti arrivate in queste ore alcune immagini dal vivo.

Honor 80 Pro, ecco la versione con display piatto in queste immagini

A quanto pare il produttore cinese Honor ha intenzione di aggiungere un altro device alla serie Honor 80 che ha debuttato ufficialmente soltanto qualche settimana fa. Come già accennato, infatti, in queste ore sono state pubblicate in rete alcune immagini che ci hanno dunque rivelato l’imminente arrivo di una nuova variante di Honor 80 Pro.

A differenza di quella attuale, la nuova versione sarà caratterizzata dalla presenza di un display con i bordi piatti. Il pannello sarà sempre realizzato con tecnologia OLED e con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione 2400 x 1080 pixel. Anche in questo caso ci sarà una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e la luminosità di picco arriverà a 1000 nits.

Dalle immagini è poi possibile notare sul posteriore la presenza di tre fotocamere. Queste ultime dovrebbero essere composte da un sensore principale da 160 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore sarà invece collocata in un piccolo foro centrale e sarà da 32 MP. Ricordiamo comunque che le prestazioni saranno affidate al potente soc Snapdragon 8+ Gen 1 con una GPU Adreno 730.