enel-attenti-alle-frodi-alcuni-consigli-per-evitare-le-truffe

Il dipendente o il collaboratore esterno di Enel Energia che si reca a casa del cliente nell’ambito di un contratto “porta a porta” deve essere munito di una tessera plastificata con foto e dati identificativi. È prassi richiedere sempre un biglietto da visita con referenze a tutti coloro che visitano il domicilio a nome dell’azienda.Enel Energia, come altri operatori del mercato libero, utilizza agenti specializzati per portare le offerte fresche direttamente a casa dei consumatori. Questi agenti sono sempre dotati di carte d’identità che li designano come smart agent o agenzie partner responsabili delle vendite”.

I cittadini possono contattare il numero verde di Enel Energia, 800900860, per verificare che l’agente di vendita sia un rappresentante autorizzato di Enel. Coloro che presentano offerte per conto di Enel Energia hanno accesso alla documentazione specifica dell’azienda, come i moduli di offerta e i pacchetti informativi. Pertanto, Enel Energia invita a chiedere di prenderne visione e a studiare bene ogni documento prima di firmarlo.

Enel ha avvisato i propri clienti

I proponenti del contratto hanno la possibilità di richiedere una copia della fattura più recente per aiutare i clienti a scegliere l’offerta migliore per le loro esigenze; tale fattura sarà utilizzata per accedere alle informazioni relative alla fornitura solo in caso di accettazione dell’offerta. I rappresentanti di Enel Energia sono invitati a visitare le case dei clienti senza preavviso, a condizione che rispettino il codice di condotta sopra citato”.

Per quanto riguarda i tentativi di frode telefonica, l’operatore energetico precisa che non mette in atto pratiche commerciali scorrette né si avvale di sistemi automatizzati di chiamata; di conseguenza, i cittadini possono verificare i numeri telefonici autorizzati da Enel Energia sulla pagina dedicata del sito web dell’azienda (https://www.enel.it/it/supporto/faq/verifica-chi-ti-ha chiamato) e i canali di contatto ufficiali per ogni segnalazione.