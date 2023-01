Amazon Prime Video, un abbonamento solo per lo sport in streaming

Il mondo della televisione è ormai invaso dai tanti servizi a pagamento di cui gli utenti si nutrono praticamente ogni giorno. Tra i più interessanti ci sono quelli in streaming, i quali garantiscono una grande quantità di contenuti tra serie TV e film di vario genere.chiaramente la qualità deve essere alta per attirare una grande folla, proprio come quella che garantiscono alcuni colossi. Tra questi, oltre a Netflix, c’è anche Amazon con il suo servizio Prime che include Prime Video.

Dopo qualche anno di attività, si può tranquillamente dire che tutti i banchi di prova sono stati superati alla grande da una piattaforma che è stata in grado durante l’ultimo anno anche di trasmettere la Champions League in streaming live, il tutto con ottimi risultati. Stando a quanto riportato ultimamente, Amazon avrebbe pensato seriamente di lanciare una nuova applicazione che avrà un abbonamento dedicato solo ed esclusivamente allo streaming sportivo.

Amazon Prime video, potrebbe arrivare un abbonamento solo per lo sport: ecco i dettagli

La nuova piattaforma di cui si parla insistentemente dovrebbe essere totalmente indipendente rispetto a Prime video e potrebbe arrivare sia per tablet che per smartphone ma anche per tutti gli altri dispositivi che sono connessi ad Internet.

Ciò di cui tratterà questo nuovo abbonamento non riguarderà solo ed esclusivamente la Champions League, ma anche alcuni documentari che si basano su squadre sportive di vario genere. Non ci sono stati al momento delle conferme o delle smentite da parte di Amazon, ma secondo le fonti il tutto dovrebbe essere garantito da un abbonamento che sarà separato.