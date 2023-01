A Gennaio 2023, Euronics decide di alzare il livello dei propri sconti, mettendo a disposizione di tutti i consumatori una bellissima campagna promozionale quasi unica nel proprio genere, il risparmio è ottimo e tutti vi possono accedere senza differenze o vincoli particolari.

Se interessati all’acquisto, prima di tutto dovete sapere che gli acquisti risultano essere effettuabili recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, in questo modo non si sarà limitati/vincolati al solo punto vendita sito nelle vicinanze della propria abitazione, riuscendo a risparmiare ogni giorno ingenti quantitativi di denaro.

Le migliori offerte Amazon sono arricchite da coupon gratis, per averli dovete iscrivervi subito al canale Telegram che trovate a questo link.

Euronics, nuovi sconti per Gennaio, i prezzi sono sempre più bassi

Le offerte messe a disposizione da Euronics vogliono tracciare un solco con le dirette concorrenti, data comunque la disponibilità di prodotti a prezzi scontatissimi, anche appartenenti alla fascia alta. Il focus del nostro articolo è mirato esclusivamente sul mondo Samsung, sebbene siano disponibili tantissimi altri sconti altrettanto interessanti.

I primi modelli che incrociamo sono i foldable più amati, acquistabili nello specifico a 899 euro, per quanto riguarda il Galaxy Z Flip4, e 1679 euro, per quanto riguarda invece il Galaxy Z Fold4. Non mancano ovviamente anche sconti interessanti legati ai dispositivi tradizionali, i quali sono a loro volta capitanati dal bellissimo Galaxy S22 Ultra 5G, acquistabile proprio in questi giorni alla modica cifra di 949 euro, senza dimenticarsi nemmeno della variante standard, il Galaxy S22, disponibile a 799 euro.

Tutti i prodotti mobile si concludono con le varianti ancora più economiche, in questo caso rappresentate da galaxy a53 e Galaxy A23, i cui prezzi sono di circa 279 e 369 euro.