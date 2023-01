Quest’anno sarà tra i più ricchi di novità interessanti per tutti gli appassionati del mondo Apple. Nel corso del 2022 l’azienda ha introdotto aggiornamenti che hanno reso i dispositivi davvero originali rispetto agli standard, basti pensare alla scelta di abbandonare il notch sui modelli Pro di iPhone 14. Il nuovo anno potrebbe però distinguersi per l’arrivo di tanti nuovi dispositivi, alcuni attesi ormai da parecchio tempo!

Apple, il 2023 sarà denso di novità: ecco i dispositivi in arrivo!

Sicuramente tra le novità più attese vi è la famiglia di iPhone 15, il cui lancio è ancora lontano ma le indiscrezioni sugli aggiornamenti previsti si susseguono già da svariate settimane e aumenteranno sempre di più. I melafonini saranno quattro ma Apple potrebbe apportare alcune modifiche alle denominazioni di ognuno introducendo sostanziali differenze tra un modello e l’altro.

Meno originale ma pur sempre in grado di attirare l’attenzione è MacBook Pro M2, che potrebbe arrivare con display da 14 e 16 pollici e Dynamic Island. Non è da escludere anche la presenza MacBook Air con display da 15 pollici.

Apple potrebbe aggiornare anche la sua linea HomePod rilasciando un modello nuovo e disponibile in colorazioni differenti. Alcune voci ritengono possibile anche l’arrivo di una Apple TV con HomePod integrato e di nuovi AirPods Max con una migliore cancellazione attiva del rumore.

Senza alcun dubbio il dispositivo più atteso resta il visore AR e VR. Il dispositivo è protagonista di anticipazioni da diversi anni e questo potrebbe essere l’anno scelto da Apple per il lancio ufficiale.

Sicuramente si tratterà di un dispositivo interessante e dalle ottime qualità ma di recente alcune fonti hanno affermato che non farà effettivamente ricorso alla realtà aumentata. Il visore potrebbe creare una sorta di illusione ottica per la quale, grazie a degli appositi display e a delle ottime fotocamere, permetterà agli utenti di immaginare la proiezione dell’interfaccia nel mondo che li circonda. Le informazioni restano comunque da prendere con le pinze. Negli ultimi anni sono emerse fin troppe notizie su quello che sarà il primo visore AR e VR del colosso ma non sappiamo quali sono effettivamente i piani dell’azienda e, quindi, le funzionalità previste.