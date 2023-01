Possiamo con fermezza dichiarare che Zelda: Tears of the Kingdom è una delle esclusive per Nintendo Switch più attese dell’anno iniziato oggi.

È plausibile quindi che per celebrarne l’arrivo la casa di Kyoto abbia in programma di lanciare anche un’edizione speciale di Nintendo Switch Oled ispirata al nuovo capitolo di uno dei franchise più conosciuti e iconici della grande N. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Nintendo Switch: intravista l’edizione Zelda

Per il momento non c’è ancora la certezza, ma in rete sono da poco emersi interessanti indizi: una serie di immagini che ritraggono quella che sembra essere la confezione di vendita. della speciale edizione di Switch. Una delle foto si concentra sui controller che sfoggiano l’inconfondibile combinazione di colore ore e verde che identifica Zelda. La personalizzazione si estende poi alla docking station e alla parte posteriore della console.

Apparentemente la confezione non comprende il gioco, circostanza che renderebbe possibile la commercializzazione della console anche prima della data di debutto di Zelda: Tears of the Kingdom, prevista per il prossimo 12 maggio 2023. Questa particolare variante di Nintendo Switch Oled potrebbe fare la felicità dei collezionisti a caccia di varianti più o meno esclusive di console e giochi, ammesso che non si tratti di un elaborato fake.

Per quanto riguarda il gioco si ricorda che Zelda: Tears of the Kingdom è il sequel dell’apprezzato Zelda: Breath of the Wild inizialmente annunciato come in uscita entro il 2022 e poi rimandato al prossimo anno. A questo punto, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli.