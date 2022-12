Il lancio ufficiale della famiglia Samsung Galaxy S23 potrebbe avvenire il prossimo 1 febbraio 2023. Infatti, in questa data il produttore coreano ha fissato uno degli eventi Galaxy Update che contraddistinguono la presentazione dei nuovi device.

La serie Galaxy S23 si preannuncia composta da tre device, la versione base, la variante Plus e il flagship assoluto Ultra. Tutti i dispositivi condivideranno alcune caratteristiche tecniche ma si differenzieranno nel comparto fotografico come ci ha abituato in passato il produttore.

Tra i punti di convergenza tra i tre Galaxy S23 ci sarà sicuramente il sistema operativo. Samsung, infatti, sembra intenzionata a far debuttare la nuova OneUI 5.1 insieme ai nuovi flagship.

Il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S23 sarà accompagnato anche dal debutto dell’interfaccia proprietaria OneUI 5.1

I test sull’interfaccia utente sono già in corso a conferma che la presentazione è ormai imminente. Stando a quanto emerso fino ad ora, la OneUI 5.1 è caratterizzata dal numero di versione firmware S90xEXXU2CVL7.

Alcuni riferimenti a questo codice sono stati trovati anche in relazione ai Galaxy S22. Si tratta di una ulteriore conferma che Samsung sta ottimizzando tutti gli aspetti dell’interfaccia per rilasciarla sui propri flagship futuri e attuali. Al momento non è chiaro in che modo avverrà il roll-out ma possiamo immaginare che sui Galaxy S23 la nuova versione sarà già preinstallata.

Per i Galaxy S22, il rilascio avverrà a scaglioni pochi giorni dopo il debutto dei nuovi top di gamma. Non sono chiare le novità che saranno introdotte, ma ci aspettiamo una maggiore fluidità e reattività del sistema. Ovviamente, l’interfaccia sarà basata su Android 13 con tutte le novità introdotte da Google e le personalizzazioni di Samsung.